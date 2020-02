Euro 2020: Dembélé déclare forfait

Pas d'Euro pour Ousmane Dembélé: l'ailier international français, opéré mardi pour une rupture d'un tendon d'une cuisse, sera indisponible «environ 6 mois», a annoncé le FC Barcelone, confirmant le forfait de l'attaquant pour le grand rendez-vous continental prévu cet été (12 juin-12 juillet).

«Ousmane Dembélé a été opéré avec succès à Turku (Finlande)», a écrit le Barça dans un communiqué, douchant tout espoir de voir le champion du monde rétabli à temps pour l'Euro: «le temps d'absence est estimé à environ 6 mois».

Cette durée d'indisponibilité est un coup dur pour l'athlète de 22 ans, mais c'est paradoxalement une opportunité pour le FC Barcelone, qui pourrait recruter un joker médical lié à cette indisponibilité de longue durée si la fédération espagnole (RFEF) l'y autorise.

Dembélé (9 matchs, 1 but cette saison) s'est blessé la semaine dernière à la cuisse droite alors qu'il revenait tout juste d'une précédente blessure à cette même cuisse.

Plus appelé chez les Bleus depuis le 20 novembre 2018 (contre l'Uruguay, en amical), cet ailier explosif à la santé fragile a totalisé au moins six blessures en 2019. Il a manqué plus d'une soixantaine de matchs officiels depuis son arrivée au Barça à l'été 2017, et ce chiffre va gonfler dans les prochaines semaines.

Il avait déjà souffert d'une rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse gauche en septembre 2017, juste après son retentissant transfert vers le Barça pour 105 millions d'euros (plus bonus). Cette blessure l'avait mis au repos forcé pendant cinq mois.

Ce contretemps complique encore davantage les affaires du Barça, qui vit une saison difficile. Le club avait décidé de ne pas recruter d'attaquant durant le mercato d'hiver pour pallier l'absence de Luis Suarez, opéré du genou droit le 12 janvier et absent jusqu'à la mi-mai.

Reste à savoir si le FC Barcelone tentera cette fois de faire venir un renfort. Cette option ne peut être activée hors des périodes de mercato qu'en cas d'absence d'un joueur pendant plus de cinq mois, après évaluation du dossier médical par la RFEF. Le joker recruté doit évoluer en Espagne ou être sans club, et ne peut pas jouer en compétitions européennes.

Du côté des Bleus, cette longue indisponibilité est aussi un coup de massue: sa blessure a affaibli encore un peu plus les ailes, longtemps orphelines de Florian Thauvin et Kingsley Coman, et limite encore un peu plus les options offensives du sélectionneur Didier Deschamps.

Rappelons que l’Euro 2020 sera diffusé à TVA Sports et sur TVA Sports direct.