Des images de l’arrestation de Belfour

L’ancien gardien étoile de la LNH Ed Belfour a vraiment un fou de lui, le 28 janvier dernier, lorsqu’il a été arrêté complètement ivre dans un hôtel du Kentucky.

Le site TMZ Sports a publié des images de l’arrestation du Manitobain de 54 ans, mardi.

On y voit Belfour complètement avachi dans un couloir de l’hôtel, près de ce qui serait le spa de l’établissement, et on y constate également quelques dégâts matériels.

D’abord plus ou moins fonctionnel, Belfour a peu à peu repris ses sens alors que les policiers procédaient à son arrestation et prenaient note des dégâts.

S’il a résisté (en vain) lorsque les policiers lui ont passé les menottes, il s’est aussi excusé à plusieurs reprises par la suite.

«Je ne veux pas causer de problème», a-t-il répété quelques fois.

Il a aussi admis avoir beaucoup bu et qu’il était «hors de contrôle», ce qui a sans doute amené quelqu’un à appeler la police.

Il a finalement été arrêté pour ébriété sur la voie publique et méfait criminel.