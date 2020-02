Banque d'espoirs: le CH au 2e rang!

On dit souvent que les Canadiens de Montréal ont une belle banque d'espoirs, mais à quel point fait-elle belle figure à travers la Ligue nationale de hockey?

Le journaliste spécialisé en espoirs de la LNH de The Athletic, Scott Wheeler, a publié un classement détaillé des espoirs de chaque formation au cours des 30 derniers jours.

Puis mardi, l'analyse complète du Tricolore a été publiée. La formation montréalaise se retrouve au deuxième rang, tout juste derrière les Kings de Los Angeles.

Les Hurricanes de la Caroline, les Rangers de New York et l'Avalanche du Colorado complètent respectivement le top 5. Les Blue Jackets de Columbus se retrouvent quant à eux au tout dernier rang du circuit Bettman.

Wheeler indique que le CH se classe deuxième en raison de son espoir de premier plan, l'attaquant Cole Caufield, ainsi que sa profondeur à chaque position.

Cole Caufield au sommet

Ainsi, Caufield se retrouve évidemment au sommet de la liste des espoirs des Canadiens. L'Américain de 19 ans fait très bien en tant que recrue dans la NCAA, avec une récolte de 32 points, dont 18 buts, en 28 rencontres avec l'Université du Wisconsin.

Surprise au deuxième rang: Jordan Harris. Le défenseur de l'Université de Northeastern a amassé 17 points, dont trois buts, en 25 matchs à sa seconde saison dans la NCAA. Il a d'ailleurs inscrit le but gagnant lundi soir du championnat Beanpot.

Les défenseurs Alexander Romanov et Jayden Struble ainsi que l'attaquant Ryan Poehling se retrouvent respectivement aux 3e, 4e et 5e rangs. Le gardien Cayden Primeau vient en sixième position, tout juste devant le défenseur Mattias Norlinder (7e) et l'attaquant Jesse Ylonen (8e).

Le top 10 de Wheeler est complété par le défenseur Josh Brook (9e) et l'attaquant Cam Hillis (10e).