Une «préparation» réussie pour Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a bien amorcé son séjour aux Pays-Bas, lundi, en remportant un match de premier tour en double au tournoi de Rotterdam.

Aux côtés du Polonais Hubert Hurkacz, le 21e joueur du classement mondial de simple a savouré une victoire de 6-3 et 7-6 (9) aux dépens du Croate Nikola Mektic et du favori local Wesley Koolhof. À l’étape suivante, ils affronteront les joueurs locaux Sander Arends et David Pel ou encore, le Sud-Africain Raven Klaasen et l’Autrichien Oliver Marach

En solo, Auger-Aliassime amorcera son parcours mardi en croisant le fer avec l’Allemand Jan-Lennard Struff, détenteur du 34e échelon du circuit de l’ATP. S’il parvient à l’emporter, le joueur de la Belle Province pourrait retrouver son ami et compatriote Denis Shapovalov au deuxième tour, en autant que celui-ci dispose du Bulgare Grigor Dimitrov auparavant.