La fin entre Piatti et l’Impact

Après plusieurs semaines de rumeurs, c’est maintenant officiel : l’union entre l’Impact de Montréal et son joueur désigné Ignacio Piatti a pris fin lundi. Le joueur argentin retourne dans son pays d’origine, où il jouera pour San Lorenzo.

📰 L’Impact et Ignacio Piatti s’entendent pour la résiliation de son contrat. >>> https://t.co/1Uj9jwa47t



📰 Impact and I. Piatti agree to the termination of his contract. >>> https://t.co/47UXUgFP6o#IMFC #MERCINACHO💙 pic.twitter.com/ycgpE0uNfl — Impact de Montréal (@impactmontreal) February 11, 2020

Il s’agira d’un retour en première division argentine pour Piatti, lui qui y a passé six saisons, dont deux avec San Lorenzo, de 2012 à 2014, avant de débarquer à Montréal.

«Je voudrais vous [les partisans] remercier pour tout ce que vous faites pour nous, pour l’équipe, a mentionné le joueur argentin, dans un dernier message adressé aux amateurs sur le compte Twitter de l’Impact. Continuez à supporter l’équipe parce que cette année il y a un excellent entraîneur et beaucoup de bons joueurs. Il faut que vous soyez derrière l’équipe pour la Concacaf et pour la MLS. On se revoit bientôt et merci pour tout.»

L’athlète de 35 ans a connu beaucoup de succès avec la formation montréalaise depuis son arrivée avec l’équipe en juillet 2014, en tant que troisième joueur désigné de l’histoire du club. La relation entre les deux parties s’est toutefois détériorée la saison dernière, après que le milieu de terrain eut raté la majeure partie de la campagne, blessé plus souvent qu’à son tour.

Entre autres, Piatti ne s’est pas présenté devant les médias au bilan de fin de saison. Les rumeurs de son départ s’étaient intensifiés par la suite, et ce, même si l’Impact avait exercé l’option sur le contrat de son joueur désigné.

Dans les dernières semaines, quelques médias argentins avaient annoncé le retour de Piatti à la maison, même si la nouvelle n’avait été confirmée. Piatti s’était quand même présenté au camp d’entraînement du Bleu-Blanc-Noir, à Orlando. Lors du lancement de la saison 2020, au New City Gas, le milieu de terrain s’était fait très discret sur le sujet, mentionnant seulement «aujourd’hui, je suis ici».

«Nous avions décidé collectivement et en discutant avec Nacho l’année dernière qu’il serait de retour à Montréal en 2020, mais en raison de sa situation personnelle, il nous a fait part au début du camp d’entraînement de son désir de retourner en Argentine pour poursuivre sa carrière de joueur tout en étant près de sa famille, a indiqué le directeur sportif de l’Impact, Olivier Renard, dans un communiqué.

«Avec ce nouveau dénouement et par respect pour Nacho et sa famille, nous avons travaillé assidûment avec ses représentants et le club argentin de San Lorenzo pour trouver une solution.»

Joueur marquant

En 135 matchs de saison régulière dans la Major League Soccer (MLS), Piatti a inscrit 66 buts et réalisé 35 passes décisives. En huit matchs éliminatoires, l’Argentin a ajouté cinq buts et trois mentions d’aide. Il a aussi participé trois fois au match des étoiles de la ligue, de 2016 à 2018.

«Nacho» s’est grandement distingué en 2016 et 2018, obtenant une place sur le onze partant de la MLS ces deux années.

Piatti a été un membre important de la troupe montréalaise lors de ses deux années les plus fructueuses, en 2015 et 2016, l’Impact ayant participé aux séries éliminatoires à chaque fois. L’Impact s’était d’ailleurs incliné en finale de l’Association de l’Est, face à son rival de toujours, le Toronto FC, en 2016.

Piatti a vu beaucoup d’action aussi lors de la poussée phénoménale des siens en Ligue des champions de la CONCACAF. Accompagnés d’un autre joueur désigné en Marco Di Vaio, Piatti et l’Impact ont atteint la finale de la compétition, s’inclinant devant la formation mexicaine Club America en avril 2015.