«Jouer pour le Canadien serait un privilège»

Sur la touche depuis le 21 novembre après avoir subi une troisième commotion cérébrale en 10 mois, Hendrix Lapierre dit avoir enfin retrouvé la santé et anticipe avec fébrilité un retour au jeu dans son uniforme des Saguenéens de Chicoutimi.

L’attaquant originaire de Gatineau a été invité par le Canadien, à l’instar de trois autres espoirs de la LHJMQ, soit Alexis Lafrenière (Océanic de Rimouski), Dawson Mercer (Chicoutimi) et Justin Barron (Mooseheads de Halifax), à dévoiler le logo de la prochaine séance de repêchage, qui aura lieu à Montréal en juin, en compagnie de Guy Lafleur, qui effectuerait une rare sortie depuis son hospitalisation.

«Je me sens très bien», a-t-il raconté, en entrevue au Journal de Montréal. «Je n’ai plus de maux de tête depuis un bon bout de temps et je m’entraîne avec intensité. Néanmoins, il ne faut rien brusquer dans mon cas.»

Celui qui a célébré son 18e anniversaire de naissance dimanche est conscient que ces blessures à répétition sont une source de préoccupation pour les équipes qui l’avaient (et l’ont encore) dans leur mire.

«Cette situation ne m’inquiète pas, a-t-il dit. Ces équipes réalisent cependant que je fais de gros efforts pour retourner au jeu et offrir le rendement dont je suis capable sur la glace.»

Quelle pression?

Lapierre a eu la chance de visiter les installations du Canadien un peu plus tôt dans la journée.

«Oui, Montréal est un gros marché de hockey, mais je m’y plairais beaucoup, a-t-il mentionné. C’est une organisation prestigieuse.

«Jouer pour le CH serait un privilège et la réalisation d’un rêve, a-t-il poursuivi. Et la pression dont tout le monde parle est davantage une motivation pour moi. J’ai toujours carburé à cette pression. Peu importe l’équipe qui me repêchera, en première ou troisième ronde, je veux lui prouver qu’elle aura fait le bon choix.»

Pour la première fois depuis 2009, les équipes de la LNH se réuniront au domicile du CH, les 26 et 27 juin, pour la séance de repêchage.