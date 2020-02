Darnell Nurse: les Oilers confirment

Les Oilers d’Edmonton ont officialisé la mise sous contrat du défenseur Darnell Nurse pour les deux prochaines saisons, lundi.

La formation de l’Alberta n’a cependant pas révélé les détails financiers de cette prolongation de contrat, mais le réseau TSN avance que l’arrière de 25 ans fera un salaire de 5,6 millions $ annuellement.

En acceptant une entente de deux ans, Nurse obtiendra son autonomie complète le 1er juillet 2022.

«L’équipe ne voulait pas faire traîner ce dossier jusqu’à l’été. Ça fonctionne bien pour les deux parties», a indiqué celui qui compte cinq saisons d’expérience dans la Ligue nationale de hockey au compte Twitter des Oilers.

«On regardait plus pour une entente de cinq ans. Ç’a fini par être deux. Moi ça me va, j’adore être ici. J’aime mes coéquipiers, le propriétaire, le personnel et les entraîneurs. C’est bien de demeurer ici et on verra dans 16 mois si on peut travailler sur quelque chose plus long.»

Cette saison, le septième choix au total du repêchage de 2013 a touché la cible à quatre reprises et fourni 20 mentions d’aide pour 24 points en 55 rencontres. Il est le deuxième défenseur le plus utilisé par l’entraîneur Dave Tippett, lui qui est sur la patinoire pour plus de 22 minutes en moyenne par match.

«Il se présente tous les jours et il travaille fort sur la patinoire et dans le gymnase, a ajouté le partenaire de Nurse à la ligne bleue, la recrue Ethan Bear. J’essaie de suivre son exemple. Il est un bon modèle pour moi. On se complète bien sur glace aussi, j’ai l’impression. [...] Il est très patient avec moi, mais n’hésite pas à me donner des responsabilités.»