Claude Julien est heureux pour les partisans

Comme tout le monde à Montréal ou presque, Claude Julien est emballé par la prestation générale du vétéran Ilya Kovalchuk depuis son arrivée avec l’équipe il y a quelques semaines. Le Russe a soulevé le Centre Bell, samedi, en marquant le but gagnant contre les Maple Leafs.

«Je pense que les partisans se sont rendus compte assez rapidement que Marc (Bergevin, directeur général du CH) a pris une bonne décision», a indiqué Julien en point de presse, lundi, en vue du match en soirée contre les Coyotes. Voyez le point de presse complet de Claude Julien dans la vidéo ci-dessus.

«Il est arrivé avec une bonne attitude, il est excité d'être ici, il fait du bon travail et les gens se sont attachés à lui rapidement», a poursuivi l’entraîneur.

Cet apport fait du bien alors que l’équipe n’a que très peu de marge de manœuvre d’ici la fin de la saison si elle veut se glisser en séries éliminatoires au terme du calendrier régulier.

«Chaque défaite qu'on a, c'est un méchant coup, a avoué Julien. Il faut y aller un match à la fois et gagner à domicile autant que sur la route.»

Hommage à Laurent Duvernay-Tardif

L’autre présence qui pourrait aider, sait-on jamais, est celle du footballeur québécois Laurent Duvernay-Tardif. Le joueur des Chiefs de Kansas City, nouveau champion du Super Bowl, sera salué au Centre Bell, ce soir, avant le match contre les Coyotes.

Pourrait-il faire un petit discours dans le vestiaire? Julien, amusé par la question, n’était pas certain que cela pouvait se produire.

«Je n'ai pas décidé encore!», a-t-il lancé avec le sourire.

«Je ne suis pas sûr qu’il veuille le faire non plus, il parle beaucoup dernièrement, il a peut-être besoin d’un peu de recul, a-t-il poursuivi. Honnêtement, on est très contents de le voir, un champion, ça fait toujours plaisir de le fêter et de le voir.»