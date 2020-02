Le jour de la marmotte pour Denis Shapovalov

Le Canadien Denis Shapovalov a été défait, lundi, à son premier match du tournoi de Rotterdam, aux Pays-Bas.

Shapovalov,16e au classement de l'ATP et huitième favori du tournoi, s'est incliné devant le Bulgare Grigor Dimitrov, 22e au monde, 6-3, 7-6 (3), en un peu moins d'1h30.

«Shapo» a pourtant été plus dominant que son rival au chapitre des premiers services réussis et du pourcentage de points remportés sur celui-ci. Le Canadien de 20 ans a cependant été dominé sur son deuxième service, ne remportant que 43% des échanges dans cette situation.

Il s'agit d'un troisième revers lors d'un premier match d'une compétition en 2020. Il avait subi des revers face à Marton Fucsovics (Internationaux d'Australie, 1er tour) et Vasek Pospisil (Montpellier, 2e tour, détenteur d'un laissez-passer) un peu plus tôt cette année.

Shapovalov a claqué six as, mais a commis quatre doubles fautes. Il a été brisé à une occasion et n'a pas été en mesure de faire le coup à Dimitrov.

Dimitrov affrontera au deuxième tour le vainqueur du match entre le Québécois Félix Auger-Aliassime et l'Allemand Jan-Lennard Struff.