Un match aussi important pour les Blackhawks que les Jets

La LNH est à l’honneur à TVA Sports en ce dimanche alors que trois matchs sont diffusés sur nos ondes.

Après l’affrontement entre les Bruins et les Red Wings à Detroit, suivi de la confrontation entre les Ducks et les Sabres à Buffalo en après-midi, vous pourrez voir en soirée, à compter de 19h, la rencontre entre les Blackhawks et les Jets à Winnipeg.

Dans le troisième et dernier match à l’horaire, les Hawks tenteront de récolter deux points, après s’être contentés d’un seul à leurs deux dernières rencontres, qui se sont conclues par des défaites en prolongation.

Ils doivent recommencer à gagner s’ils veulent garder espoir de participer aux séries éliminatoires. Les Hawks sont peut-être bons derniers dans la section Centrale avec 58 points, ils sont toujours dans la course pour être l’une des deux équipes «repêchées». Ils accusent actuellement trois points de retard sur les Jets (justement!), détenteurs du dernier rang donnant accès aux séries. La bande à Jonathan Toews a cependant disputé deux matchs de moins que celle à Blake Wheeler.

Écartés du portrait en début de saison, les Hawks sont revenus au plus fort de la lutte grâce à leur enviable dossier de 12-5-2 à leurs 19 derniers matchs.

Leur voyage de cinq parties sur la route, qui s’amorce aujourd’hui au Manitoba, sera déterminant pour la suite puisque leurs prochains adversaires sont tous mieux classés qu’eux.

Il s’agit du quatrième duel de la saison entre les Hawks et les Jets. Le club de Chicago a remporté les deux plus récents.

Les deux équipes se reverront pour la dernière fois de l’année dimanche prochain. Ce match mettra d’ailleurs fin au séjour des Hawks dans l’Ouest canadien.