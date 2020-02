Les Red Wings arrêteront-ils les Bruins?

La LNH est à l’honneur à TVA Sports en ce dimanche alors que trois matchs sont diffusés sur nos ondes.

Au programme dès 12h30 : un affrontement entre les Bruins et les Red Wings à Detroit. Ce sera suivi à 15h d’une confrontation entre les Ducks et les Sabres à Buffalo. Enfin, en soirée, vous pourrez voir à compter de 19h la rencontre entre les Blackhawks et les Jets à Winnipeg.

Dans le premier match à l’horaire, les Wings tenteront de freiner les Bruins, en quête d’une septième victoire de suite.

Pour y parvenir, leur attaque devra produire davantage. Les pauvres Wings ont été blanchis trois fois à leurs quatre dernières parties et ont marqué deux buts ou moins dans neuf de leurs 11 plus récents matchs. Résultat : ils présentent une piètre fiche de 1-9-1 durant cette séquence.

Samedi, les Bruins ont poursuivi sur leur lancée avec un gain de 4-2 contre les Coyotes à Boston . Les Wings, eux, ont bénéficié d’une journée de congé, après avoir perdu 2-0 la veille à Columbus.

Il s’agit du deuxième duel de la saison entre les deux équipes de la section Atlantique. Le 8 novembre, les Wings l’avaient emporté 4-2.