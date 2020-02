Les Ducks veulent conclure sur une bonne note

La LNH est à l’honneur à TVA Sports en ce dimanche alors que trois matchs sont diffusés sur nos ondes.

Après l’affrontement entre les Bruins et les Red Wings à Detroit en début d’après-midi, nous vous présentons à 15h la confro ntation entre les Ducks et les Sabres à Buffalo. Enfin, en soirée, vous pourrez voir à compter de 19h la rencontre entre les Blackhawks et les Jets à Winnipeg.

Dans le deuxième match à l’horaire, les Ducks voudront conclure leur voyage de cinq matchs sur une note positive. Jusqu’à maintenant, le périple a été fructueux pour eux avec deux victoires, à Los Angeles et à Ottawa, et deux défaites en prolongation, à Montréal et à Toronto, pour une fiche de 2-0-2.

Les Sabres, eux, vivent une situation inverse puisqu’ils amorcent aujourd’hui une séquence de quatre rencontres à la maison.

À leur plus récente sortie, vendredi, ils l’ont emporté 3-2 contre les Rangers à New York. C’était seulement leur deuxième succès en sept matchs.

Il s’agit du deuxième duel de la saison entre les Ducks et les Sabres. Le 16 octobre, les représentants d’Anaheim avaient inscrit cinq buts sans réplique pour s’imposer finalement 5-2 devant leurs partisans.