Du renfort pour les Coyotes face au CH?

Tous deux ennuyés par une blessure au bas du corps, le gardien Darcy Kuemper et le défenseur Oliver Ekman-Larsson pourraient disputer le prochain match des Coyotes de l’Arizona, qui visiteront le Canadien de Montréal, lundi.

Selon le site The Athletic, qui a rapporté les propos de l’entraîneur-chef Rick Tocchet dimanche, une décision concernant la participation des joueurs concernés à la rencontre au Centre Bell sera prise après la séance d’échauffement. Les deux hommes ont pris part à l’entraînement du jour et il reste à savoir comment ils se porteront le lendemain.

Kuemper n’a pas défendu le filet des siens depuis le 19 décembre. Cette saison, il a présenté une fiche de 15-8-2, une moyenne de buts alloués de 2,17 et un taux d’efficacité de ,929. De son côté, Ekman-Larsson souhaite disputer une première partie depuis le 30 janvier, lui qui a totalisé six buts et 16 mentions d’aide pour 22 points en 53 sorties depuis le début de la campagne.

L’Arizona affiche le même dossier (27-23-7) que le Tricolore en 2019-2020.