Donne-t-on assez de crédit à Marc Bergevin?

Les Canadiens peuvent dire merci à Marc Bergevin après leur victoire de samedi soir en prolongation contre les Maple Leafs, car ce sont ses deux plus récentes acquisitions qui ont fait la différence et qui leur ont procuré la victoire.

Marco Scandella en fin de troisième période avec son premier but dans l’uniforme du Tricolore et Ilya Kovalchuk en prolongation avec son troisième but gagnant en 15 matchs ont donné un peu plus d’espoir aux partisans des Canadiens.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les décisions de Marc Bergevin ont un impact concret sur le destin de sa formation.

Toutefois, Michel Bergeron et Louis Jean sont d’avis que le DG des Canadiens aurait dû répondre aux besoins de Claude Julien plus tôt dans la saison. Si tel avait été le cas, le CH aurait peut-être une position plus confortable au classement en vue des séries éliminatoires.

Il demeure quand même que le fait de se retrouver à cinq points de séries considérant les deux séries de huit défaites est assez impressionnant.

Voyez le segment de Dave Morissette en direct dans la vidéo ci-dessus.