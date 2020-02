Cette semaine dans l’univers de la WWE : un manque de crédibilité à la WWE

Publié aujourd'hui à 13h22

Il y a des choses qui ont du sens dans le monde de la lutte professionnelle et d’autres pas. Drew McIntyre qui gagne le Royal Rumble après avoir éliminé Brock Lesnar a du sens. Seth Rollins et Kevin Owens qui sont dans une rivalité depuis que Seth a tourné sur KO a du sens.

Mais est-ce que quelqu’un peut m’expliquer dans quel univers parallèle le fait que Ricochet et Carmella deviennent les aspirants numéro un du titre de la WWE et du titre de SmackDown, respectivement, a du sens?

En effet, lundi dernier, Ricochet a remporté un match triple menace face à Seth Rollins et Bobby Lashley afin de devenir aspirant numéro un et d’obtenir un match de championnat contre le champion de la WWE Brock Lesnar à Super Showdown le 27 février prochain. Parallèlement, vendredi, Carmella a remporté un match quadruple menace contre Naomi, Alexa Bliss et Dana Brooke afin, j’imagine, d’affronter la championne de SmackDown Bayley sur le même show.

Depuis la nouvelle année, Carmella a lutté à deux reprises: au Royal Rumble, où elle n’a évidemment pas gagné, et le match de vendredi. Avant ça? Elle a battu Mandy Rose et Sonya Deville à la télévision (les événements non-télévisés ne comptent jamais) à la fin décembre. Avant ça? Sa dernière victoire en simple remonte en juillet 2019.

Suffisant pour obtenir un match de championnat? Je vous pose la question.

Pas mieux à Raw

De son côté, Ricochet n’a pas gagné le Royal Rumble, même s’il a participé à l’élimination de Brock Lesnar. Il s’était quand même fait varloper par le champion quelques semaines avant. Depuis janvier, sa seule victoire est contre Mojo Rawley. Avant ça? Il a battu Tony Nese et à Main Event, un show que personne ne regarde, il a battu Cédric Alexander. À la fin de l’année, il a perdu contre Andrade dans un match de championnat des États-Unis, après avoir pourtant perdu un match pour déterminer l’aspirant numéro un de ce titre en novembre et en décembre. Avant ça? Sa dernière victoire en simple à la télé remonte en octobre, par disqualificatio, face à McIntyre. Donc si on résume, incapable à deux reprises de remporter un match pour avoir une chance au titre des États-Unis, il en reçoit quand même une et perd le match.

Suffisant pour obtenir un match de championnat de la WWE? Je vous pose la question.

Il y a une raison pourquoi les trois meilleures équipes de chaque division vont en séries dans la LNH. Il y a une raison pourquoi les huit meilleures équipes de leur conférence vont en séries dans la NBA. Et il y a une raison pourquoi un boxeur ou un combattant doit avoir une série de victoires avant d’avoir un match de championnat.

La crédibilité.

Les dénigreurs de la Ligue Canadienne de Football s’amusent à dire qu’une équipe avec une fiche de 6-12 peut faire les séries. Et pourquoi ça les amuse? Pour les mêmes raisons que ce qui se passe à la WWE me fâche. Ce n’est pas crédible.

Au moins Ricochet a du talent. Carmella, on repassera. Mais bon. Faut-il s’attendre à mieux pour un show présenté en Arabie Saoudite, qui, à la base, n’a pas de sens.

Je vous pose la question.

WrestleMania 36 (carte potentielle)

À chaque semaine, je vais mettre à jour la carte confirmée et potentielle pour WrestleMania 36 présenté à Tampa le 5 avril prochain.

Confirmée :

Le champion du monde de la WWE Brock Lesnar contre Drew McIntyre

Potentielle :

Le champion Universel Bryan Wyatt contre Roman Reigns

La championne de Raw Becky Lynch contre Shayna Baszler

La championne de NXT Rhea Ripley contre Charlotte Flair

Edge contre Randy Orton

Kevin Owens contre Seth Rollins

Le champion Intercontinental Braun Strowman dans un match à plusieurs, peut-être même un match d’échelles, le genre de match que Strowman peut perdre sans mal paraître. Je verrais des gars comme Cesaro, Nakamura, Kofi, Ziggler, Roode, Miz et Morrison dans ce match.

Andrade et Angel Garza c. Rey Mysterio et Humerto Carrillo (ou un match quadruple menace pour le titre des États-Unis)

La bataille royale André the Giant

La bataille royale chez les femmes

Matchs de la semaine

AOP et Buddy Murphy c. Kevin Owens et les Vikings Tommaso Ciampa, Matt Riddle et Pete Dunne c. Adam Cole, Kyle O’Reilly et Bobby Fish Rey Mysterio c. Angel Garza

Résultats rapides

Salt Lake City, Utah

Liv Morgan a battu Lana

Drew McIntyre a défait Mojo Rawley, acc. par Riddick Moss

AOP et Buddy Murphy ont vaincu Kevin Owens et les Vikings dans un match 3 contre 3 par élimination

Aleister Black a battu Eric Young

Rey Mysterio a défait Angel Garza, acc. par Zelina Vega par disqualification

Asuka, acc. par Kairi Sane a vaincu Natalya

Ricochet a battu Seth Rollins et Bobby Lashley dans un combat triple menace pour l’opportunité d’affronter Brock Lesnar à Super Showdown

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Angel Garza a battu Isaiah Scott

Dominik Dijakovic a défait Killian D’Ain

Mercedes Martinez a vaincu Kacy Catanzaro

Jordan Devlin a battu Tyler Breeze

Tommaso Ciampa, Matt Riddle et Pete Dunne ont défait Adam Cole, Kyle O’Reilly et Bobby Fish par disqualification





Résultats rapides

York, Angleterre

Piper Niven a battu Dani Luna

Tyler Bate a défait A-Kid

Ashton Smith et Oliver Carter ont vaincu Pretty Deadly (Sam Stoker et Lewis Howley)

Trent Seven a battu Eddie Dennis

Résultats rapides

San Jose, Californie

Les Usos ont battu Dolph Ziggler et Bobby Roode

Elias a défait Cesaro, acc. par Sami Zayn

Daniel Bryan a vaincu Heath Slater

Sheamus a battu Apollo Crews

Carmella a défait Naomi, Alexa Bliss et Dana Brooke dans un match quadruple menace pour devenir l’aspirante numéro un au titre

