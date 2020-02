Un homme veut poursuivre la NFL pour... 867 billions $

Un militant chrétien a l’intention de poursuivre la NFL pour son dernier spectacle de la mi-temps, estimant que le contenu était de nature pornographique.

Dave Daubenmire, un résidant de l’Ohio, a indiqué dans son podcast qu’il allait déposer une poursuite de 867 billions $ contre le circuit professionnel, Pepsi (commanditaire principal du spectacle), la compagnie qui lui fournit le câble et peut-être d’autres personnes.

Celui qui a déjà été entraîneur au niveau secondaire n’a réellement pas apprécié les vêtements et les danses latines exécutées par Shakira et Jennifer Lopez, et ce, même s’il n’a pas regardé le spectacle...

«Je n’ai pas fait jouer ça dans ma maison. J’ai fermé le téléviseur en raison des dernières éditions du Super Bowl. Je savais de quoi ça aurait l’air et je ne voulais pas de cela chez moi. J’ai cependant vu des extraits le lendemain et j’ai vu beaucoup de prises de vue d’entre-jambes», a expliqué Daubenmire dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook.

«Nous allons poursuivre le plus de personnes possible pour avoir fait entrer de la pornographie dans nos maisons et pour avoir contribué à la perversion d’individus mineurs. Ce que nous avons vu était une performance de club de danseuses», a poursuivi ce sympathisant du mouvement «Alt-right», qui a notamment fait les manchettes pour son opposition au mariage entre individus appartenant à des groupes ethniques différents.

Il faut cependant préciser que Daubenmire n’est pas proche de se retrouver dans un tribunal face à la NFL, lui qui se cherche activement un avocat...