Un fait des plus étranges chez le CH...

Il y a de ces statistiques que l'on peine à expliquer. En avantage numérique, les Canadiens de Montréal forment deux équipes différentes à domicile et sur la route.

À l’étranger, l’attaque massive du Tricolore affiche une efficacité de 27%, ce qui le classe au tout premier rang de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Or, c’est le monde à l’envers au Centre Bell alors que l’équipe figure au 28e échelon avec un piètre rendement de 14,8%.

Un fait des plus étranges qui laisse pantois le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie...

«Ça n’a aucun bon sens! s’est-il exclamé, vendredi, lors de son segment "La mise en échec" à l’émission JiC. Dans la catégorie des choses bizarres...»

Les Canadiens ont d’ailleurs longuement travaillé sur l’avantage numérique à l’entraînement, au lendemain de leur victoire de 3-2 en prolongation contre les Ducks d’Anaheim.

«À un moment, Claude Julien a cassé ça un peu et il a réuni le groupe, a raconté Lavoie. Il n’aimait pas ce qu’il voyait, mais ce n’était pas une question d’exécution, il était davantage question de donner différents "looks" [à l’attaque à cinq]. J’ai aimé voir Julien intervenir et trouver d’autres solutions.»

D’ailleurs, on a eu droit à une surprise au sein de la deuxième vague du jeu de puissance, soit la présence de Ben Chiarot, un défenseur davantage reconnu pour sa robustesse que ses instincts offensifs.

