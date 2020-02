Sam Reinhart a raté une belle occasion de se taire

Après avoir critiqué ses coéquipiers dans les médias, l’attaquant des Sabres Sam Reinhart a refusé de répondre aux questions concernant son manque d’efforts sur la deuxième réussite des Red Wings de Detroit, jeudi soir à Buffalo, dans une victoire de 4 à 3 en tirs de barrage des visiteurs.

En fin de première période, la formation du Michigan a profité d’un deux contre un pour porter la marque à 2 à 0. Ce surnombre a été causé en partie par le très lent repli de l’athlète de 24 ans.

Questionné par les journalistes sur son abandon lors de ce jeu, Reinhart n’a tout simplement pas voulu faire face à la musique.

«Je ne vais pas répondre à cette question», a-t-il dit une première fois avant de répéter cette formule deux autres fois devant l’insistance des médias.

Ce commentaire diffère définitivement de ceux qu’il avait émis mardi soir, après le revers des Sabres face à l’Avalanche du Colorado.

«Je crois qu’à ce point-ci, tout repose sur les joueurs. Je crois que les systèmes et les plans de match en place nous donnent une opportunité d’avoir du succès, avait affirmé Reinhart au site internet de la Ligue nationale de hockey. Les joueurs ont besoin d’exiger plus d’eux-mêmes et de nombreux gars doivent en donner vraiment plus.»

Comme quoi le deuxième meilleur marqueur des Sabres aurait probablement dû tourner sa langue sept fois avant de faire de tels reproches à ses collègues.

