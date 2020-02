«Nous devons être plus désespérés» - Geoff Ward

Après avoir vu sa troupe perdre un troisième match consécutif, l’entraîneur-chef des Flames de Calgary, Geoff Ward, a évoqué ce qu'il considère un manque de volonté de ses patineurs.

«C’est une question de combativité et à quel point vous voulez vous battre, a indiqué le pilote au réseau Sportsnet, jeudi, après une défaite de 3 à 2 face aux Predators de Nashville. Si la rondelle est libre, l’autre équipe l’obtient-elle ou nous l’obtenons? Présentement, nous ne l’obtenons pas assez. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais nous devons être vraiment plus désespérés.»

Les Flames ont remporté seulement deux de leurs huit dernières parties, eux qui détiennent la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest. Ils ont cependant une mince avance d’un seul point sur les Predators et les Jets de Winnipeg. Une situation qui semble énerver grandement Ward.

«Collectivement, nous devons être meilleurs, a-t-il exprimé. Nous devons être plus désespérés, travailler plus fort, comprendre notre identité et jouer de la bonne façon.»

À la recherche d’une identité

C’est justement la quête d’une identité collective qui semble le plus faire peur à Ward, qui ne veut pas revivre le cauchemar du printemps dernier.

«Je pense que nous devons la trouver, a exprimé celui qui était entraîneur associé avant être promu à la fin du mois de novembre. Je pensais que nous l’avions pour un moment. Nous devons donc la retrouver. L’an dernier, nous avons essayé d’être une équipe qui marquait des buts. Nous avez vu ce qui est arrivé dans les séries éliminatoires.»

En 2018-2019, les Flames avaient conclu la saison régulière au sommet de leur association, mais avaient été éliminés en première ronde.

S’il n’a pas révélé quelle identité il aimerait voir sa formation adopter, Ward a laissé des indices très clairs.

«Les affectations difficiles, nous devons y faire plus attention», a-t-il dit.

«Tu veux être un joueur hors de l’ordinaire à cette période de l’année? Fais les choses que tout le monde peut faire. Par contre, plusieurs personnes ne veulent pas faire ça. Bloque un tir. Prends une mise en échec pour faire un jeu. Va te placer en avant du filet. Va te salir dans les coins de la patinoire», a ajouté Ward dont le message ne peut pas être plus clair.