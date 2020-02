Canadiens : Tatar absent, Drouin prend sa place

Les Canadiens étaient de retour à l’entraînement, vendredi à Brossard, au lendemain de leur victoire contre les Ducks.

Tomas Tatar, plus récente victime de la grippe au sein du groupe, n’était pas de la séance. Il était remplacé par le Québécois Jonathan Drouin sur la première unité offensive aux côtés de Phillip Danault et Brendan Gallagher. Il était également au sein de la première vague de l'avantage numérique par la suite, en compagnie de Jeff Petry, Phillip Danault, Brendan Gallagher et Nick Suzuki.

Absent depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure à un poignet, Drouin ne devrait pas affronter les Leafs.

«Non, pas encore, je ne suis pas encore arrivé au point, a souligné Drouin après l'entraînement de siens. Je ne sais pas, peut-être demain, peut-être un autre jour, je ne peux pas le dire aujourd'hui que ça va être demain.»

«Il y a encore des petites choses qui me dérangent, des petites affaires que je travaille par-dessus un peu, a ajouté le numéro 92. Mais je me sens bien et je ne suis pas loin d'un retour.»

De son côté, l'entraîneur-chef de l'équipe, Claude Julien, attend la décision de son joueur.

«C'est une blessure qui a requis une chirurgie. À un moment donné, la décision revient quand même au joueur, a indiqué Julien. On ne peut pas forcer un joueur à jouer s'il n'est pas confortable. En bout de ligne, c'est le joueur qui le sait. [...] Les médecins m'ont dit que c'est guéri, maintenant ça revient au joueur de savoir lorsqu'il se sentira en moyen de jouer. On attend la réponse de Jonathan nous aussi.»

Jordan Weal, Victor Mete et Ryan Poehling, eux aussi aux prises avec la grippe, étaient également absents de l’entraînement.

