Un nouveau club-école pour les Golden Knights

Les Golden Knights de Vegas ont annoncé jeudi que leur club-école de la Ligue américaine de hockey (LAH) sera établi au Nevada dès la saison prochaine.

Depuis leur arrivée dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2017, les Knights sont affiliés aux Wolves de Chicago. L’équipe de la ville du vice a toutefois fait l’achat de la franchise du Rampage de San Antonio auprès du groupe Spurs & Sports Entertainment.

«Nous sommes au courant des nouvelles que Vegas achèterait l’organisation de San Antonio, a révélé le DG des Blues Doug Armstrong à “The Athletic”. Les Blues vont terminer la saison 2019-2020 avec San Antonio dans la LAH. Notre recherche d’un nouveau club affilié démarre immédiatement».

Comme indiqué par Armstrong, le Rampage terminera la campagne au Texas avant de déménager à Henderson/Las Vegas à temps pour la saison 2020-2021.

Henderson est l’une des villes qui ont connu l’une des plus fortes croissances aux États-Unis lors des dernières décennies. En 2017, on y comptait un peu plus de 300 000 habitants.

La transaction doit encore être approuvée par l’AHL.