Un espoir qui ne déçoit pas

Le gardien Igor Shesterkin est l’un des espoirs de premier plan des Rangers de New York et depuis son arrivée dans la Grosse Pomme, il répond clairement aux attentes.

Choix de quatrième tour, le 118e au total, des Blueshirts au repêchage de 2014, le Russe de 24 ans a remporté quatre de ses cinq matchs au sein de la troupe de l’entraîneur-chef David Quinn. Rappelé au début janvier, il a repoussé 27 tirs dans un gain de 5 à 3 aux dépens des Maple Leafs de Toronto, mercredi, pour aider les siens à conserver leurs espoirs de participation aux séries éliminatoires.

En dépit d’un anglais pour le moins rudimentaire, Shesterkin aura tout le temps voulu de se faire apprécier par ses coéquipiers. Il apprécie chaque moment passé dans la Ligue nationale et se concentre sur son travail.

«Je me sens bien. Le hockey est plaisant, a-t-il déclaré au quotidien "New York Post" dans la langue de Shakespeare. Nous avons une bonne équipe et l’important, c’est de gagner», a enchaîné le gardien par le biais d’un interprète.

Heureusement pour les Rangers, le numéro 31 est beaucoup plus convaincant sur la patinoire que devant les micros des médias.

«Ce gars-là a été un très bon gardien à chaque niveau, a précisé Quinn, qui comptait sur Henrik Lundqvist comme substitut, mercredi, et qui avait envoyé Alexandar Georgiev sur la galerie de presse. Il ne s’agit pas de quelqu’un arrivant du hockey junior ou universitaire. Il a prouvé qu’il était un excellent professionnel en Russie, puis dans la Ligue américaine. Et il l’est pour nous jusqu’ici.»

Le premier depuis 2013

Ancien porte-couleurs du SKA de Saint-Pétersbourg, dans la Ligue continentale, Shesterkin est devenu le deuxième gardien de l’histoire des Rangers à gagner quatre de ses cinq premiers duels en carrière dans le circuit Bettman. Cam Talbot est l’autre, lui qui a réalisé une séquence identique en octobre et novembre 2013.

De plus, quatre autres hommes masqués ont récolté le même nombre de gains à leurs cinq premières parties à vie dans l’uniforme new-yorkais. Il s’agit de Gilles Gratton, Eddie Mio, Glenn Healy et Antti Raanta.