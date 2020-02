Que doit prioriser Marc Bergevin?

Avec 26 matchs à disputer au calendrier et à un peu plus de deux semaines de la date limite des transactions, Marc Bergevin devra faire des choix cruciaux, dont celui de faire tout son possible pour que son équipe participe aux séries éliminatoires ou bien de rester prudent et de se concentrer sur le développement des jeunes joueurs. Tout est une question de priorité.

Selon Mike Bossy, le directeur général du Tricolore ne doit pas se casser la tête, il doit simplement mettre ses joueurs dans des positions qui les avantageront et qui aideront l’équipe. Si ça doit passer par le développement, c’est un risque à prendre.

«Ce n’est pas une question de miser sur les séries, c’est une question de mettre les joueurs où ils doivent être. Des joueurs comme Kotkaniemi, Fleury et même Poehling, lorsqu’il va être rétabli, devraient retourner à Laval pour avoir du vécu.»

De son côté, Jean-Sébastien Giguère pense que Bergevin doit viser une participation aux séries. À ce stade-ci de la saison, dans la situation actuelle des Canadiens, ce n’est plus le temps de penser au développement, mais bien de gagner le plus souvent possible.

«On a besoin des gars qui sont prêts à t’amener à un autre niveau. Donc si les recrues et les jeunes ne font pas le travail, tu ne peux pas les laisser dans l’alignement, ce n’est pas bon pour leur développement non plus à long terme, ce n’est pas bon pour leur confiance.»

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.