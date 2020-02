«On a évité le pire» - le DG des Flames

Les Flames de Calgary ont placé jeudi le nom de leur capitaine Mark Giordano sur la liste des blessés, mais le dénouement aurait pu être bien pire, selon leur directeur général Brad Treliving.

Officiellement touché au bas du corps, le vétéran a semblé se tordre la jambe en effectuant un tir pendant la deuxième période du match contre les Sharks de San Jose. Certains craignaient une absence de plusieurs semaines après avoir vu l’arrière retraiter au vestiaire. Toutefois, le DG de l’équipe albertaine s’est montré rassurant devant les médias, affirmant que le patineur de 36 ans ne sera pas opéré.

«Nous avons reçu de bonnes nouvelles. On a évité le pire», a mentionné Treliving en précisant que le cas de Giordano sera évalué sur une base hebdomadaire et qu’il manquera au moins une semaine.

En 2019-2020, Giordano a amassé cinq filets et 22 mentions d’aide pour 27 points en 54 affrontements.

Pour combler le poste vacant au sein de leur formation, les Flames ont rappelé l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Brandon Davidson de leur filiale de Stockton. Celui-ci a récolté 20 points, dont trois buts, en 34 parties de la Ligue américaine cette saison.

Calgary accueillera les Predators de Nashville en soirée.

Tomas Hertl : pas avant le prochain camp

L’attaquant des Sharks de San Jose Tomas Hertl peut maintenant penser à la prochaine saison, lui qui a été opéré au genou gauche, lundi.

L’organisation californienne a indiqué jeudi que le Tchèque de 26 ans sera prêt à temps pour le camp d’entraînement prévu au mois de septembre.

Hertl était le deuxième meilleur pointeur des siens au moment de tomber au combat, le 29 janvier, face aux Canucks de Vancouver. Celui qui a récolté 16 buts et 20 mentions d’aide pour 36 points en 48 rencontres cette saison a subi des déchirures ligamentaires en bataillant avec le défenseur Christopher Tanev le long de la bande.

Les Requins connaissent une campagne plutôt difficile. Avant leur duel face aux Oilers d’Edmonton en soirée, ils occupaient le 13e rang de l’Association de l’Ouest avec 50 points.

Frederik Andersen de retour sur patins

Les Maple Leafs de Toronto ne peuvent toujours pas se prononcer quant au retour de Frederik Andersen, mais le Danois s’est présenté sur la patinoire jeudi afin de travailler en compagnie de l’instructeur des gardiens, Steve Briere.

Blessé au cou pendant le match de lundi contre les Panthers de la Floride, le numéro 31 a raté le duel face aux Rangers de New York deux jours plus tard. En son absence, Michael Hutchinson et les Leafs se sont inclinés 5 à 3. Peu après ce revers, l’organisation ontarienne a conclu un échange avec les Kings de Los Angeles pour mettre la main sur Jack Campbell, entre autres.

Andersen a maintenu une fiche de 24-9-6, une moyenne de buts alloués de 2,87 et un taux d’efficacité de ,910 cette saison.

Par ailleurs, le directeur général Kyle Dubas a indiqué au réseau Sportsnet que le défenseur Cody Ceci avait subi une blessure à la cheville et qu’il sera absent «pour un bout de temps».

Les Leafs accueilleront les Ducks d’Anaheim, vendredi, avant de visiter le Canadien de Montréal le lendemain.