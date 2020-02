Nicolas Deslauriers, un type à marier!

Manifestement, l’attaquant québécois Nicolas Deslauriers a su se faire aimer à Anaheim.

Échangé aux Ducks par les Canadiens l’été dernier, le robuste ailier de 28 ans a 41 matchs et 11 bagarres sous la ceinture en 2019-2020. Il fait encore très bien le travail qui l’a rendu populaire auprès des partisans montréalais. Si Marc Bergevin a cru bon de s’en départir, les Ducks n’ont pas l’air malheureux de l’avoir.

«Il a un "leadership" incroyable», a mentionné l’entraîneur des Ducks, Dallas Eakins, avant le match de jeudi contre les Canadiens.

«Il est toujours le premier ou le deuxième arrivé à l'aréna, a-t-il ajouté. Ses habitudes de travail sont impeccables, tout au long de la saison, on a eu beaucoup de jeunes et je les ai encouragés à le suivre.»

Selon Eakins, Deslauriers est carrément un gars à marier!

«C'est un bon mari, un bon père, a-t-il souligné. J'ai deux filles. J'espère qu'elles auront un jour un partenaire comme Nic Deslauriers. C'est un plaisir de l'avoir dans le vestiaire et il prend les bouchées doubles, certains soirs. Il a le travail le plus dur dans le hockey.»

Le capitaine des Ducks, Ryan Getzlaf, n’avait lui aussi que des bons mots pour le dur à cuire québécois.

«Il a été super, c'est un gars qui travaille dur à tous les jours, tu sais ce que tu obtiendras de lui chaque fois, a affirmé le vétéran. Il a aussi la capacité à remonter le moral des gars dans le vestiaire et de s'amuser lorsqu'il est sur la patinoire.»

«D'habitude, les gars qui jouent son style de jeu, dans mon expérience, sont toujours les gars les plus positifs dans l'équipe, a renchéri le défenseur franco-ontarien Erik Gudbranson. Il travaille tellement fort, c'est un bon modèle pour les jeunes et ce qu'il fait pour nous sur la glace, peu de gars peuvent le faire.»

«Il est fiable aussi, qu'il se batte ou non, tu peux l'envoyer sur la glace dans n'importe quelle situation et être confortable», a observé Getzlaf.

Une transition réussie

Deslauriers a avoué que ces louanges font «chaud au cœur». La transition, a-t-il assuré, se passe très bien pour lui.

«Le début de la saison, c'était plus pour me prouver, je n'étais pas tout le temps dans la formation (...) ça va de mieux en mieux depuis le début et en tant que famille, on ne peut pas se plaindre», a-t-il indiqué.

Il est aussi très confortable sur la glace.

«Tout le monde sait que ce côté de division-là est plus robuste et ça marche parfaitement avec mon style de jeu», a-t-il observé.

Deslauriers a aussi indiqué qu’il avait eu l’occasion d’aller luncher avec son ancien coéquipier et bon ami Phillip Danault, mercredi. C’est le joueur du CH qui a payé l’addition, semble-t-il.

«J’ai vu sa femme et son enfant, c’était vraiment un bon petit moment!»