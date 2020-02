Ne parlez pas de contrat à Ilya Kovalchuk

Ne parlez pas de négociations de contrat à l'attaquant des Canadiens de Montréal Ilya Kovalchuk puisqu'il n'a qu'une chose en tête pour le moment.

«Parlons de ça dans deux semaines, d'accord?, a-t-il dit aux médias, jeudi, après l'entraînement des siens. Voyons voir ce que nous ferons lors des cinq ou six prochains matchs.

«Nous avons tellement de rencontres face à des équipes que nous poursuivons au classement. C'est donc important de bien jouer. C'est la seule chose à laquelle je pense en ce moment.»

Le Russe de 36 ans admet toutefois qu'il aimerait bien poursuivre sa carrière à Montréal.

«On va voir, je suis pas mal certain qu'on aura des discussions avec la direction éventuellement, donc on verra ce qui se passera, a-t-il indiqué. Comme je l'ai déjà dit, j'aime tout ici et c'est un groupe de joueurs spécial. Ce serait donc bien de rester.»

Depuis qu'il s'est joint au Tricolore en janvier dernier, Kovalchuk a récolté 10 points, dont cinq buts, en 13 affrontements. Il a également présenté un différentiel de +5 et ajouté deux buts en tirs de barrage.

Voyez les commentaires d'Ilya Kovalchuk dans la vidéo ci-dessus.