Mark Stone donne un bon coup de main au CH

Avec une impressionnante récolte de cinq points, Mark Stone a mené les Golden Knigths de Vegas vers une victoire de 7 à 2 contre les Panthers de la Floride, jeudi soir, à Sunrise.

Stone a réussi ses 19e et 20e buts de la saison en plus d’obtenir trois mentions d’aide. Max Pacioretty a également connu un fort match pour les visiteurs en inscrivant deux buts et une aide.

Mike Hoffman et Vincent Trocheck ont réussi les buts des Panthers, qui occupent toujours le troisième rang de la section Atlantique. Ils n’ont toutefois qu’un seul point d’avance sur les Maple Leafs de Toronto.

Marc-André Fleury, qui a bloqué 23 tirs, a empoché le gain du côté des Golden Knights. À l’autre bout de la patinoire, Sergei Bobrovsky a regagné le banc des siens après avoir alloué six buts sur 29 tirs. En relève, Samuel Montembeault a réalisé neuf arrêts.

Blessé à un genou, Aleksander Barkov n’était pas en uniforme pour les Panthers.

Bellows impressionne

À New York, les Kings de Los Angeles ont laissé filer une avance de deux buts face aux Islanders pour finalement s’incliner 5 à 3.

À son deuxième match dans la Ligue nationale de hockey, Kieffer Bellows a marqué deux buts, dont celui de la victoire. L’attaquant de 21 ans avait été le choix de première ronde des Islanders, le 19e au total, à l’encan de 2016.

Vasilevskiy établit une nouvelle marque

À Tampa, le gardien Andrei Vasilevskiy a établi une nouvelle marque d’équipe chez le Lightning de Tampa Bay en obtenant un point dans un 17e match consécutif. En effet, le Russe a repoussé 29 tirs pour aider les siens à l’emporter 4 à 2 face aux Penguins de Pittsburgh.

Sur le plan offensif, le défenseur Victor Hedman a connu un fort match en obtenant trois mentions d’aide. Quant à Nikita Kucherov, il a souligné son 500e match dans la LNH avec un but et une aide.

Enfin une victoire

À Buffalo, les Red Wings de Detroit ont laissé filer deux fois des avances, mais l’ont tout de même emporté 4 à 3, en tirs de barrage, face aux Sabres. Il s’agit d’une première victoire en 10 matchs pour les Wings.

Andreas Athanasiou a fait la différence en fusillade. Son coéquipier Dylan Larkin s’est aussi illustré en marquant deux buts en temps réglementaire et un troisième en tirs de barrage.

Les Devils surprennent les Flyers

À Philadelphie, les Devils du New Jersey ont blanchi les Flyers 5 à 0. Mackenzie Blackwood a réalisé pas moins de 46 arrêts pour obtenir son deuxième jeu blanc de la saison.

Miles Woods a contribué sur le plan offensif avec ses 9e et 10e buts de la campagne.