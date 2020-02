Marie-Ève Dicaire en aura plein les bras

La boxeuse québécoise Marie-Ève Dicaire, championne IBF des super-mi-moyens, serait sur le point d’obtenir un combat contre l’Américaine Claressa Shields, considérée par plusieurs comme étant la référence, actuellement, dans la boxe féminine.

Selon ce que rapporte notre collègue Nancy Audet, de «sérieuses négociations» seraient en cours entre les deux clans.

Une annonce pourrait avoir lieu la semaine prochaine et ce combat serait tenu aux États-Unis.

Marie-Ève Dicaire pourrait avoir une grande commande en avril!!! Deux sources près du dossier confirment qu'il y a de sérieuses négociations avec le clan de @Claressashields. Une annonce officielle pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Ce combat aura lieu aux États-Unis. — Nancy Audet (@naaudet_TVA) February 6, 2020

Shields (10-0-0, 2 K.-O.), 24 ans, est présentement détentrice des ceintures WBA, WBC, IBF et WBO chez les poids moyens et a aussi été championne dans deux autres catégories de poids. Elle a également remporté l’or chez les poids moyens aux Jeux olympiques de 2012 et 2016.

Dicaire (17-0-0), qui a 33 ans, vient de défendre son titre IBF pour la troisième fois après avoir battu la Vénézuélienne Ogleidis Suarez en novembre.