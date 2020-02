Le nouveau chouchou des Ducks

Après avoir été échangé par les Canadiens, l’avenir de Nicolas Deslauriers était nébuleux. Pourtant, quelques mois plus tard, il a réussi à convaincre tout le monde dans le vestiaire des Ducks, si bien que les astres sont alignés pour que le Québécois se fasse attribuer une prolongation de contrat.

Évidemment, avec le style de jeu qu’il privilégie, il est plus facile pour Deslauriers de se mettre en valeur dans l’association Ouest. Il n’en demeure pas moins qu’au-delà de ses performances sur la glace, l’attaquant a aussi charmé l’organisation par son attitude : « L’entraineur-chef des Ducks a été clair, la plupart de ses coéquipiers ont été clair : on l’adore, on aime l’enthousiasme qu’il apporte à l’équipe», a mentionné Renaud Lavoie dans son segment «La mise en échec».

S’il n’était qu’un attaquant supplémentaire qui était laissé de côté en début de saison, Deslauriers joue maintenant avec régularité dans la formation de Dallas Eakins.

Toutefois, étant donné la situation de l’équipe et du statut du bagarreur qui deviendra agent libre sans compensation à la fin de la saison, il est possible que l’ancien du Tricolore change d’adresse d’ici le 24 février.

Sauf que selon notre informateur, «Il [Deslauriers] est beaucoup plus près d’une prolongation de contrat que d’une transaction. Je ne te dis pas que c’est sûr à 100% qu’il va l’obtenir, mais il y a un engouement autour de ce gars-là. Tu vois que les dirigeants l’aiment beaucoup.»

