Shea Weber tombe au combat

Les Canadiens devront se passer de leur capitaine, Shea Weber, pour au moins une semaine.

C’est l’entraîneur Claude Julien qui a confirmé la nouvelle, jeudi matin, à la sortie de l’entraînement de l’équipe, lorsque les journalistes lui ont demandé pourquoi le défenseur Xavier Ouellet avait été rappelé du Rocket de Laval quelques minutes plus tôt.

«Shea Weber ne jouera pas ce soir, son nom est sur la liste des blessés, il est atteint au bas du corps», a-t-il expliqué, à quelques heures du match contre les Ducks.

«Il y a de l'enflure et quand on verra l'enflure descendre, on aura plus de détails concernant la sévérité de sa blessure, a-t-il ajouté. Pour l'instant, on sait que c'est au moins une semaine.»

Julien n’a pas voulu identifier le moment où le défenseur de 34 ans s’est blessé, mardi dernier, contre les Devils.

La grippe court toujours

En plus de Ouellet, le CH a aussi rappelé l’attaquant américain Jake Evans. C’est parce que le virus de la grippe, qui court dans le vestiaire du Tricolore depuis quelques jours, n’a pas fini de faire des ravages.

Jordan Weal ne jouera assurément pas pour cette raison, a indiqué Julien, tandis que «(Tomas) Tatar et (Ryan) Poehling sont des points d'interrogation».

Quand à Jonathan Drouin, qui est presque remis de sa blessure à un poignet, il ne jouera pas ce soir, mais l’entraîneur a indiqué qu’il pourrait bien participer au match suivant.

Un défi physique

Julien s’attend à un match robuste, ce soir, contre les Ducks.

«Les Ducks ressemblent beaucoup à Columbus, ils sont gros, ils jouent physique, ce n'est pas la rapidité qui est leur force», a-t-il souligné.

«Il faut patiner pour contrer leur genre de jeu, leur gabarit, a également mentionné l’entraîneur. Ils vont essayer de nous ralentir, nous on va patiner.»

Voyez le point de presse de Claude Julien dans la vidéo ci-dessus.