Bruins: Charlie McAvoy est soulagé

Certaines saisons sont plus ardues que d’autres et le jeune défenseur des Bruins de Boston Charlie McAvoy l’apprend à ses dépens en 2019-2020. Mercredi, il a mis fin à une série de 56 matchs sans but en donnant la victoire aux siens face aux Blackhawks de Chicago.

«C’était génial, a avoué le joueur de 22 ans au site web de son équipe après son but en prolongation. Nous sommes un groupe tissé serré et je pouvais sentir que tout le monde était vraiment heureux pour moi. C’est le genre de joie qu’on partage avec les autres quand quelqu’un fait de bonnes choses. C’était spécial. J’ai échangé pas mal de câlins après la partie.»

En effet, McAvoy n’avait pas marqué en saison régulière depuis le 27 mars 2019 et son talent offensif tardait à se manifester cette année. Ce but permet à l’arrière de se racheter un peu auprès de son entraîneur Bruce Cassidy, qui ne se montrait pas satisfait du jeu de l’Américain dernièrement. Celui qui en est à sa troisième année dans la Ligue nationale de hockey (LNH) a également obtenu une paire de mentions d’aide, mardi, face aux Canucks de Vancouver.

«Il joue beaucoup de minutes, il joue selon ses forces, a mentionné Cassidy. Il se porte à l’attaque quand il le peut. J’ai bien aimé sa première aide [mardi] parce que c’était un tir vif dans la circulation devant le filet. Il a eu plusieurs occasions [mercredi] et ç’a enfin payé. Il est un bon joueur pour nous. L’offensive viendra et les deux derniers matchs ne sont que le début.»

Une question de confiance

Pour s’inscrire à la marque, McAvoy a accepté une passe parfaite de Jake DeBrusk tout juste devant le filet de Robin Lehner pour donner une victoire de 2 à 1 aux Bruins, leur cinquième consécutive. «C’était tout un jeu de “JD” et c’était simple pour moi. Je voulais juste voir cette rondelle dans le filet, mais quelle passe. Il l’a mise directement sur ma palette et le reste fait partie du passé», a-t-il indiqué.

À un jeune âge, la confiance en soi permet de faire des miracles dans une ligue aussi compétitive que la LNH. Le défenseur s'est dit insatisfait de sa récolte de 20 points en 52 rencontres.

«Ça pèse dans la balance, même si je n’ai pas envie de le dire, a-t-il avoué. Ça joue sur la confiance. Tu veux contribuer et tu te donnes des objectifs, mais quand tu n’arrives pas à les remplir, ça donne un petit choc. J’ai remercié les autres gars de m’aider à rester confiant. Tout le monde me dit que ça va débloquer, ça s’en vient.»