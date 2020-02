Les Cataractes surprennent les Saguenéens

Les Cataractes ont surpris les Saguenéens de Chicoutimi par la marque de 7 à 5 mercredi soir, à Shawinigan. Xavier Bourgault a rendu de précieux services à l’équipe locale en inscrivant trois buts et une mention d’aide.

Les Cataractes ont pris l’avantage au deuxième vingt. En marquant trois buts contre un seul pour les visiteurs, ils se sont procuré une avance de 5 à 3.

Les Saguenéens ont créé l’égalité au début de la troisième période grâce aux réussites de Dawson Mercer et Félix Bibeau. Maxim Trépanier a fait la différence avec son 26e but de la saison. Bourgault a complété le travail un peu plus tard.

Les Huskies continuent

À Rouyn-Noranda, les Olympiques de Gatineau ont signé une troisième victoire consécutive en défaisant les Huskies au compte de 3 à 2.

C’est Darick Louis-Jean qui a inscrit le but gagnant en fin de troisième période. Olivier Boutin et Evan MacKinnon ont également touché la cible pour les visiteurs. Du côté des Huskies, Mathieu Gagnon et Oleksii Myklukha ont été les marqueurs.

Ce gain permet aux Olympiques de devancer les Mooseheads de Halifax au 16e rang du classement général de la LHJMQ.

MacIsaac tranche pour le Drakkar

À Baie-Comeau, Keenan MacIsaac a touché la cible en prolongation pour procurer une victoire de 3 à 2 au Drakkar face aux Voltigeurs de Drummondville.

Charles-Antoine Giguère et Xavier Fortin ont aussi secoué les cordages pour le Drakkar. Du côté des Voltigeurs, Jacob Dion et William Dufour ont donné la réplique.