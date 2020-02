La frustration s’empare des Sabres

Les saisons se suivent et se ressemblent pour les Sabres de Buffalo, qui sont en voie de rater les séries éliminatoires comme toutes les années depuis 2011. Et la frustration était à son comble après l’embarrassante défaite à domicile de 6 à 1 contre l’Avalanche du Colorado, mardi soir.

«Je crois qu’à ce point-ci, tout repose sur les joueurs. Je crois que les systèmes et les plans de match en place nous donnent une opportunité d’avoir du succès, a dit l’unique marqueur des Sabres, Sam Reinhart, au site internet de la Ligue nationale de hockey (LNH). Les joueurs ont besoin d’exiger plus d’eux-mêmes et de nombreux gars doivent en donner vraiment plus.»

Le défenseur Rasmus Ristolainen était aussi lapidaire. «Nous n’avons pas assez bien joué. Nous n’avons pas travaillé assez dur et évidemment, nous n’avons pas bien joué défensivement», a-t-il dit à NHL.com.

De son côté, l’entraîneur-chef Ralph Krueger a refusé de blâmer son gardien qui a cédé cinq fois en 13 tirs avant d’être retiré du match au profit de Jonas Johansson, qui a fait ses débuts dans la LNH.

«Ils ont eu de meilleures chances, même si les tirs étaient à peu près égaux. Ce ne serait pas juste de mettre la défaite sur son dos; c’est nous tous, entraîneurs et joueurs. Ceci est notre responsabilité à tous. On doit s’en sortir et réagir», a-t-il précisé à NHL.com.

Pegula aussi

Cette frustration est aussi partagée par les propriétaires de l’équipe, Terry et Kim Pegula, selon le directeur général de l’équipe.

«Je comprends la frustration de nos partisans. Notre organisation est frustrée. D’après mes conversations avec Terry et Kim, ils sont frustrés. Ils sont frustrés de nos résultats. Ils en veulent de meilleurs», a dit Jason Botterill à la station de radio WGR550, mardi, avant la cuisante défaite en soirée.

Au retour de la pause du match des étoiles, Botterill avait mentionné qu’il cherchait à renforcer son attaque afin d’aider son club à participer aux séries éliminatoires. Toutefois, le rendement de son club pourrait lui faire changer d’idée, puisque les Sabres ont perdu trois de leurs quatre derniers affrontements depuis.

«Nous n’en avons pas fait assez. Vais-je faire quelque chose de draconien parce que c’est impératif qu’on fasse quelque chose maintenant? Je ne vais pas nuire à l’organisation. En tant que directeur général, je dois travailler sur le long terme», a-t-il ajouté.

Les Sabres se trouvent au 13e rang de l'Association de l’Est, à 12 points de la dernière place disponible pour les séries.