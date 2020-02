Une transaction à venir chez les Leafs?

Les Maple Leafs de Toronto ont vu leur gardien numéro 1 Frederik Andersen tomber au combat, lundi, et ils devront peut-être trouver une solution rapidement, eux qui ont rappelé Kasimir Kaskisuo de leur club-école de la Ligue américaine, mardi.

La troupe de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe a été contrainte de compléter son dernier match avec le substitut Michael Hutchinson devant le filet. Andersen est blessé au haut du corps, a indiqué son équipe. Le Danois a été heurté par l’attaquant des Panthers de la Floride Frank Vatrano durant la première période d’un revers de 5 à 3 .

«Il se sent mieux. En raison de la nature de la blessure (à la tête), on a voulu être prudent. On va lui laisser le temps de se reposer et nous verrons ensuite où il en est», a indiqué Keefe aux médias, ajoutant qu’il demeurait optimiste de revoir son protégé dans un proche avenir.

Hutchinson, qui a été envoyé devant le filet en début de deuxième période, a cédé trois buts sur 13 tirs face aux Panthers.

«Je pense que nous avons joué un très bon match, a noté Keefe. Si nous jouons ce type de match 100 fois, je crois que nous gagnons 99 fois ou dans ces eaux-là. C’est le meilleur match défensif que nous avons joué cette saison.»

Rater les séries

Le son de cloche était un peu différent du côté du capitaine des Maple Leafs John Tavares.

«C’est évidemment décevant, a indiqué Tavares, cité sur le site web de la LNH. Nous avons manqué de concentration en début de troisième période et nous n’avons pas fait le travail nécessaire pour sortir de la zone, donnant beaucoup d’opportunités.»

Occupant le 10e rang de l’Association de l’Est, avec 63 points après 53 matchs, les Maple Leafs devront se ressaisir afin d’espérer se qualifier pour les éliminatoires.

«Il y a encore beaucoup de hockey à jouer et nous devons simplement tourner la page, a poursuivi Tavares. Autant que ce résultat déçoit, autant nous devons être prêt pour nos trois autres matchs cette semaine.»

Contre le CH samedi

Les Leafs visiteront les Rangers de New York, mercredi. Ils affrontent ensuite les Ducks d’Anaheim et le Canadien de Montréal, vendredi et samedi respectivement.

La situation devant le filet sera intéressante à surveiller. À propos du gardien fraîchement rappelé, Kaskisuo a disputé une partie avec le grand club cette saison. Chez les Marlies de Toronto, il a conservé une fiche de 12-7-2, une moyenne de buts alloués de 2,67 et un taux d’efficacité de ,912.