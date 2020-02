Un honneur bien mérité pour Jacques Doucet

Le descripteur des matchs à la télévision Jacques Doucet sera intronisé au Temple de la renommée du baseball canadien en compagnie des anciens joueurs Justin Morneau, John Olerud et Duane Ward, a annoncé cette organisation, mardi avant-midi.

M. Doucet, qui sera présent à la cérémonie prévue le 20 juin à St. Marys, en Ontario, a notamment été la voix des Expos de Montréal à la radio pendant 33 ans. Travaillant à la chaîne TVA Sports, il a décrit plus de 5500 parties des ligues majeures pendant sa carrière, d’après le site du Panthéon.

«Je suis très honoré d’être admis au Temple. [...] Ceci ainsi que la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale sont les deux plus grandes récompenses que j’ai reçues. J’aimerais remercier tous ceux avec qui j’ai eu le privilège de travailler durant toutes ces années et qui ont rendu cela possible, tout comme les membres du comité de sélection du Temple», a-t-il déclaré dans un communiqué.

D’autres grands noms

Pour sa part, Morneau s’est distingué en produisant au moins 100 points lors de quatre saisons différentes. Il a été invité au match des étoiles à quatre occasions et remporté deux Bâtons d’argent. En 2006, le Britanno-Colombien a été choisi le joueur par excellence dans la Ligue américaine avec les Twins du Minnesota. En 14 ans, il a totalisé 247 circuits, 985 points produits et 1603 coups sûrs.

Olerud a porté les couleurs des Blue Jays de Toronto de 1989 à 1996 inclusivement, contribuant aux deux conquêtes de la Série mondiale de ceux-ci en 1992 et 1993. Dans la Ville Reine, il a cogné 109 longues balles et fait marquer 471 points. En 1993, il a gagné le championnat des frappeurs en vertu d’une moyenne au bâton de ,363.

Enfin, Ward a passé pratiquement toute sa carrière dans les majeures à Toronto. De 1986 à 1995, il a réalisé 121 sauvetages, dont 45 en 1993, un sommet dans l’Américaine. Le lanceur droitier a œuvré au monticule dans 452 rencontres avec les Jays.