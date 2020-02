Un défenseur qui revient de loin

Absent des patinoires pendant 22 mois, Stephen Johns semble bel et bien sur le chemin du retour, lui qui a inscrit un premier but en près de deux ans dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi, en déjouant Henrik Lundqvist dans une victoire de 5 à 3 des Stars de Dallas aux dépens des Rangers à New York.

Le défenseur s’était absenté le 29 mars 2018 en raison de maux de tête post-traumatiques. Une blessure à la tête lui avait fait rater la saison 2018-2019 au complet et les 47 premiers matchs de la présente campagne. Après un séjour chez les Stars du Texas dans la Ligue américaine de hockey pour reprendre la forme, Johns a retrouvé la LNH tout juste avant la pause du match des étoiles, le 18 janvier, contre le Wild du Minnesota.

«J’ai senti que j’étais dans des sables mouvants toute la soirée, avait-il dit après son premier match sur le site internet de son équipe. Je pense que ça en dit long sur la différence de niveau entre les ligues mineures et la LNH. Je savais que ça allait être plus rapide, mais en raison de mes 22 mois sans hockey, ça va me prendre du temps pour faire partir la rouille.»

Sur la bonne voie

En plus de son but lundi soir, qui a permis de briser une égalité de 2 à 2, Johns a joué pendant 13 min 53 s, ajoutant une mention d’aide à sa fiche, en plus d’appliquer huit mises en échec. L’Américain n’avait pas trouvé le fond du filet dans la LNH depuis le 16 février 2018.

«J’ai patienté longtemps. J’ai souvent réfléchi à l’idée de ne plus jamais faire ça de nouveau, a raconté l’athlète de 27 ans après le match contre les Rangers, visiblement émotif. Aider cette équipe dans un moment crucial du match me rend seulement plus heureux.»

«C’était très spécial, a-t-il ajouté. Mes parents étaient ici [à New York] ce soir. Durant ce processus, je n’ai pas été le seul à vivre un enfer. En tant que parents, ils voulaient m’aider. D’être ici et de voir ça, je suis sûr que mon père doit en pleurer. Je suis excité d’aller les rejoindre et de les prendre dans mes bras.»

Ce retour en a fait sourire plusieurs chez les Stars, deuxièmes de la section Centrale.

«Tout le monde est très heureux pour lui. C’est un excellent coéquipier et il a travaillé très fort, a dit l’entraîneur-chef Rick Bowness. Ses coéquipiers ont vu les épreuves qu’il a dû traverser pour arriver à ce stade. Je pense que lorsqu’il a marqué ce but, il était tellement soulagé et heureux que ses coéquipiers l’étaient aussi pour lui.»