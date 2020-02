Un ancien du CH honoré par l’IIHF

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal Mark Streit fera son entrée au Temple de la renommée de l’IIHF en compagnie de trois autres anciens de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Celui-ci a été la pierre d’assise de l’équipe nationale suisse pendant une quinzaine d’années. Il a notamment été capitaine dans neuf des 13 Championnats du monde auxquels il a participé et lors de trois de ses quatre présences aux Jeux olympiques. L’homme de 42 ans a également défendu le maillot helvète deux fois en Championnat du monde junior.

Streit a disputé 11 saisons complètes dans la LNH, dont les trois premières de sa carrière avec le CH. Il a tiré sa révérence en 2017-2018 après un court passage de deux matchs avec le Tricolore. Ses 434 points en 786 matchs font de lui le joueur suisse le plus prolifique dans l’histoire du circuit Bettman.

«Capitaine Canada» aussi honoré

Le vétéran de 19 saisons dans la LNH Ryan Smyth fait aussi partie des intronisés au Temple pour sa contribution au hockey international. L’Albertain a remporté l’or au Championnat junior de 1995, aux Championnats du monde de 2003 et de 2004, aux Olympiques de 2002, à la Coupe du monde de 2004 et à la Coupe Spengler de 2012.

L’ancienne vedette des Sénateurs d’Ottawa et des Islanders de New York Alexei Yashin fera son entrée au Temple. Il a notamment empoché une médaille d’or en Russie lors des Mondiaux de 1993 et l’argent et le bronze aux Jeux de 1998 et 2002.

Ils seront rejoints par le défenseur finlandais Kimmo Timonen, qui a porté les couleurs de son pays cinq fois aux Olympiques et joué plus de 1000 matchs dans la LNH.

Mathias Seger, un coéquipier de longue date de Streit avec la Suisse, et le Sud-Coréen Mong-Won Chung, à titre de bâtisseur, complètent la cuvée de cette année.

Une cérémonie spéciale aura lieu le 24 mai à Zurich, en Suisse, pour honorer ceux qui feront leur entrée au Temple de la renommée en 2020.