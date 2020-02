LNH: le Lightning se rapproche des Bruins

Le Lightning de Tampa Bay a remporté ses trois dernières parties et n’est plus qu’à cinq points des Bruins de Boston et du sommet du classement de la section Atlantique. Mardi soir, la formation de la Floride affrontera au Amalie Arena les Golden Knights de Vegas pour à nouveau réduire l’écart.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h00.

Les «Bolts» n’ont pas récemment pas été défaits en Californie avec des victoires contre les Kings de Los Angeles, les Ducks d’Anaheim et, samedi par blanchissage, face aux Sharks de San Jose.

Les hommes de Jon Cooper ont remporté sept de leurs 10 dernières parties.

De leur côté, les Golden Knights sont au cœur d’une bagarre sans merci pour une place en séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest.

Avec 61 points , le club de la Ville du vice est au troisième échelon du classement de la section Pacifique. Les «Knights» n’ont qu’un retard d’un point sur les Oilers d’Edmonton, deuxièmes, et une avance d’un et deux points sur, respectivement, les Flames de Calgary et les Coyotes de l’Arizona.

Ils ont remporté leurs deux derniers matchs.