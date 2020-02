Les coéquipiers de Byfuglien sont compréhensifs

Alors que le divorce entre Dustin Byfuglien et les Jets de Winnipeg s’annonce de plus en plus probable, ses coéquipiers ont dit respecter la décision du vétéran défenseur, mais être prêts à se battre sans lui.

Absent depuis le début de la saison 2019-2020, l’athlète de 34 ans est au centre d’un litige avec l’organisation dont il fait partie depuis près de 10 ans. Blessure, mécontentement et salaire non payé ont convaincu Byfuglien de faire la grève.

«J’ai été surpris par le moment où il est entré dans le bureau en disant qu’il ne jouerait pas au hockey, a mentionné l’entraîneur-chef Paul Maurice au réseau Sportsnet. Après ça, j’ai appris à ne plus être surpris par ce qui allait se passer ensuite. On verra bien.»

Les deux partis seraient en train de négocier afin de résilier le contrat de l’arrière qui devait devenir joueur autonome sans compensation en 2022. Tous sont toutefois d’avis que les Jets ont perdu un gros morceau de leur formation cette année.

«“Buff” a joué un rôle important dans les succès de l’équipe lors des dernières années et même avant que je sois là, a confié le jeune Patrik Laine, qui côtoie Byfuglien depuis 2016. S’il n’a plus envie de jouer ici, c’est sa décision.»

«Pendant les trois ans où j’ai été avec lui, il avait une présence incroyable dans le vestiaire. On n’est jamais heureux de perdre un gars comme lui. C’est sa carrière, sa vie... Le groupe a quand même été en mesure de batailler sans lui cette saison. Ça doit rester comme ça dans le futur.»

Boucher les trous

En plus de Byfuglien, l’équipe manitobaine a dû se passer des défenseurs Jacob Trouba, Tyler Myers et Ben Chiarot, qui ont rejoint d’autres équipes au cours de l’été. De plus, Nathan Beaulieu s’est absenté pendant tout le mois d’octobre et d’autres joueurs à la ligne bleue ont subi des blessures mineures.

«On a perdu sept à huit gars qui étaient avec nous la saison dernière. C’est une toute nouvelle équipe, a admis l’attaquant Andrew Copp. Il n’a pas été là du tout, alors nous sommes un groupe totalement différent de celui qu’il a connu. Nous n’avons pas de ressentiment envers lui, il est une bonne personne et un excellent joueur. En même temps, s’il est émotionnel et confus par rapport à tout ça, nous aurions été là pour le soutenir.»