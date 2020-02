«Elle était vraiment en furie!» - Cam Talbot

Si une grande majorité des amateurs de hockey ont apprécié de voir une rare bataille de gardiens, samedi, lors du dernier match entre les Flames de Calgary et les Oilers d’Edmonton, la femme de Cam Talbot lui a fait savoir que ce n’était pas son cas.

«Elle n’était pas contente après le match, a indiqué le gardien au site internet des Flames, lundi. Elle avait pris sa voiture pour venir à l’aréna et après les événements, j’ai été contraint de la ramener à la maison. Elle a bu plusieurs consommations afin de se calmer, car elle était vraiment en furie.»

S’il n’a pas obtenu d’applaudissements de sa tendre moitié, Talbot a toutefois reçu les félicitations de son capitaine.

«C’était incroyable, a exprimé le défenseur Mark Giordano. Tout le monde aime un bon combat de gardiens. Il y avait beaucoup d’émotions dans ce duel. [...] C’était super de voir Talbs accepter le défi.»

Mike Smith, tout un client

Il s’agissait en effet de tout un défi, car Mike Smith est un gardien de 6 pi et 5 po et 220 lb, tandis que Talbot est un petit peu plus petit et pèse 25 lb de moins.

«C’est un gros bonhomme, donc je savais que ça n’allait pas super bien se dérouler pour moi, a dit le porte-couleurs des Flames. En même temps, j’avais l’impression que c’était la bonne chose à faire et que c’était important.»

L’autre gardien de Calgary, David Rittich, avait la même impression que son coéquipier.

«Talbs a fait quelque chose de bien pour l’équipe, ça, c’est certain, a indiqué le numéro 1 des Flames. Il a démontré à tout le monde qu’il était prêt à se lever pour nous.»

Talbot n’a pas seulement gagné le respect des siens, mais également celui des joueurs des Oilers, selon ses dires.

«J’ai reçu quelques messages des gars de leur équipe et ils disaient qu’ils me respectaient d’avoir pris cette décision», a révélé celui qui a passé quatre saisons à Edmonton pendant sa carrière.