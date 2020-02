Séparation en vue entre Byfuglien et les Jets?

Le défenseur des Jets de Winnipeg Dustin Byfuglien n’a toujours pas remis ses patins et ne devrait pas effectuer de retour au jeu cette saison.

C’est ce que rapportait le réseau Sportsnet, samedi.

L’arrière de 34 ans est suspendu par la formation du Manitoba depuis le lancement des activités de la campagne 2019-2020, et ce, en raison de son refus de se présenter au camp d’entraînement.

De plus, il y a un litige entre le joueur et les Jets qui perdure depuis le mois d’octobre. En effet, Byfuglien s’est fait opérer à une cheville pour une blessure qui serait reliée au hockey et qu’il aurait subie pendant la dernière campagne.

Winnipeg affirme cependant que son patineur était en pleine forme lors de son examen de santé en avril dernier.

Résiliation de contrat

Le réseau TSN en ajoute une couche en rapportant que Byfuglien et les Jets seraient sur le point d’en arriver à une résiliation de contrat, ce qui mettrait un terme à la suspension de l’athlète ainsi qu’au grief déposé par l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH).

Compte tenu de cette dispute, l’AJLNH avait pris position en réclamant que Byfuglien reçoive son salaire comme n’importe quel joueur dont le nom aurait été placé sur la liste des blessés à long terme. Malgré cela, le défenseur n’a pas reçu un sou des 7,6 millions $ qu’il aurait dû obtenir en 2019-2020.

Le contrat du natif du Minnesota est d’ailleurs valide pour une autre campagne après la présente saison.

S’il arrive à s’entendre avec son joueur pour mettre fin à au contrat, le directeur général Kevin Cheveldayoff pourrait récupérer beaucoup d’espace sous la masse salariale. Cet argent pourrait notamment servir à améliorer le groupe à la ligne bleue des Jets, qui est en piteux état depuis la décision de «Big Buff», mais aussi en raison du départ sous d’autres cieux de Jacob Trouba et de Tyler Myers l’été dernier.