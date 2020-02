Racisme au hockey: un pas en avant, deux en arrière

Les derniers incidents racistes au hockey rappellent que cette situation est encore loin d’être réglée, selon Willie O’Ree, premier Noir à jouer dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 1957-1958.

Le parcours de ce pionnier sera d’ailleurs célébré par une pièce de collection de la Monnaie royale canadienne visant à souligner le Mois de l’histoire des Noirs. Le natif du Nouveau-Brunswick sera honoré mardi lors d’une cérémonie à Ottawa.

Or, pas plus tard qu’en janvier de cette année, Brandon Manning a été suspendu par la Ligue américaine de hockey (LAH) pour des commentaires désobligeants à l’endroit de Bokondji Imama en plein match, rappelant que le racisme n’était toujours pas chose du passé.

Plus près de nous, Jonathan-Ismael Diaby, membre des Marquis de Jonquière dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), avait été victime de commentaires racistes qui avaient beaucoup fait jaser la communauté québécoise il y a un an.

«Ça n’arrive pas seulement au hockey, ça se voit aussi au football, au baseball et dans d’autres sports, a assuré O’Ree au réseau Sportsnet, lundi. Maintenant, on se concentre sur le hockey parce qu’il y a très peu d’athlètes noirs et de couleur qui y jouent. Je suis déçu de voir que des gens en jugent encore d'autres selon la couleur de leur peau. Nous avons fait un pas devant et deux en arrière.»

«Ces joueurs de couleur dans la LNH, ils sont là parce qu’ils ont les qualités et le talent nécessaires. Ils veulent seulement être acceptés comme tous les autres joueurs.»

O’Ree est fier que des gens comme Akim Aliu, qui a été très vocal sur le racisme au hockey dernièrement, prennent des dispositions pour enrayer de tels comportements. Il a aussi souligné le fait que les responsables des arénas n’hésitaient plus à chasser du match les partisans qui y allaient de commentaires désobligeants.

«Je crois qu’on travaille dans la bonne direction, mais ça ne changera pas du jour au lendemain», a-t-il reconnu.

Un précurseur

L’homme de 84 ans a fait ses débuts dans la LNH avec les Bruins de Boston dans les années 1950. Il n'a disputé que 45 rencontres dans le circuit, mais a marqué l’histoire du hockey en tant que premier Noir à jouer au plus haut niveau.

«Je n’ai jamais laissé personne me dire que je ne pouvais pas accomplir mes buts. Si tu te sens fort dans ton cœur et dans ta tête, tu peux faire tout ce que tu as envie.»

«Je me fais un devoir de parler de racisme, de préjudice et d’ignorance, a ajouté O’Ree. Ça arrive constamment, pas seulement dans le sport. Ça se passe dans la vie réelle. J’ai reçu des commentaires et des insultes racistes à la station-service, à la pharmacie et au centre commercial en raison de la couleur de ma peau.»