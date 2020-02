NCAA: suspendu pour avoir mordu un mollet

Le joueur de basketball de l’Université Houston DeJon Jarreau a été suspendu une rencontre pour avoir mordu le mollet d’un adversaire de l’Université Cincinnati, samedi.

Le natif de La Nouvelle-Orléans a été expulsé de la rencontre, car il a enfoncé ses dents dans la jambe de son rival, et ce, après une lutte pour le ballon. À la suite de la rencontre, Jarreau a nié avoir posé ce geste. Son entraîneur, Kelvin Sampson, a cependant contredit son athlète au lendemain de l’incident.

«Ce matin [dimanche], j’ai contacté l’entraîneur-chef de Cincinnati, John Brannen, et je me suis excusé au nom de notre équipe de basketball. Notre programme est construit autour de la discipline et un comportement comme celui-là ne sera pas toléré», a affirmé Sampson dans un communiqué relayé par le compte Twitter de son organisation.

«Avec cela en tête, j’ai choisi de suspendre DeJon pour l’affrontement de jeudi contre Tulane, a ajouté le pilote de 64 ans. Je suis sûr que DeJon va apprendre de cet incident et des conséquences de ses actions.»