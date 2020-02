Matt Murray a-t-il récupéré son poste?

Alors qu’il semblait avoir perdu son poste de numéro 1 au profil de Tristan Jarry, le gardien des Penguins de Pittsburgh Matt Murray a trouvé le moyen de revenir en force dans les dernières semaines.

Avant l’affrontement contre les Capitals de Washington de dimanche, l’Ontarien avait signé cinq gains consécutifs. Une situation qui explique probablement pourquoi l’entraîneur Mike Sullivan a décidé de lui faire confiance contre les plus grands rivaux de sa formation.

Murray n’a pas déçu et sa performance de 29 arrêts a permis aux «Pens» de signer une victoire de 4 à 3. À ses six dernières sorties, l’athlète de 25 ans a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,63 et un taux d’efficacité de ,922.

«J’ai trouvé que Matt était incroyable, a exprimé Sullivan après la rencontre contre les «Caps». Il a fait de gros arrêts, spécialement lors de la troisième période. Son contrôle de la rondelle était impressionnant. Il suivait très bien la rondelle. Il a joué un très fort match pour nous.»

Les coéquipiers de Murray étaient également heureux de voir qu’il avait retrouvé ses moyens.

«Il était génial et spectaculaire, a affirmé le défenseur Jack Johnson. Tout le monde est très excité pour lui. Il a joué de la façon dont nous savons qu’il en est capable.»

Les récentes performances de Murray ont également prouvé que ses coéquipiers ont bien fait de le soutenir, alors que les partisans des Penguins le narguaient il y a deux semaines, lors d’un affrontement contre des Bruins de Boston. Rappelons qu’après cet incident, l’attaquant Evgeni Malkin avait fortement critiqué les amateurs de Pittsburgh.

Parions que les partisans salueront chaleureusement le vainqueur de deux coupes Stanley, la semaine prochaine, alors que les «Pens» les retrouveront au PPG Paints Arena. En attendant, l’équipe de la Pennsylvanie conclura un voyage de trois rencontres sur la route avec des arrêts à Sunrise et à Tampa.