L’ECHL à Trois-Rivières: le CH «observe»

Les Canadiens de Montréal ont brièvement commenté lundi le projet d’implantation d’une équipe de la Premier AA Hockey League (ECHL) à Trois-Rivières, mentionnant qu’il assume un rôle d’observateur et non de participant actif au dossier.

Dans un communiqué émis en début d’après-midi, le Tricolore a précisé sa position actuelle en ces termes.

«Afin de permettre à la ville de Trois-Rivières de faire un choix éclairé dans le dossier du Colisée Trois-Rivières, le Club de hockey Canadien tient à réitérer que, pour l’instant, le rôle du club dans ce dossier en est un d’observateur et non de partie active, tel que mentionné par France Margaret Bélanger, vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales, lors d’une entrevue le 19 décembre sur les ondes de l’émission 360 PM [de la chaîne Radio-Canada Première]», a indiqué l’organisation montréalaise.

«Et bien que le club soit disposé à s’associer à une éventuelle concession de l’ECHL à Trois-Rivières, compte tenu de l’avantage indéniable de la proximité géographique [tel que mentionné par John Sedgwick, vice-président hockey et affaires juridiques], il n’y a pas, à l’heure actuelle, d’entente contractuelle avec le groupe mené par l’homme d’affaires Dean MacDonald», a-t-elle enchaîné.

De l’intérêt des Canadiens

À la mi-janvier, le quotidien Le Nouvelliste avait diffusé une lettre transmise par Sedgwick aux autorités municipales trifluviennes.

«Le Canadien de Montréal est disposé à s’engager à devenir le principal associé pour une franchise de Trois-Rivières au sein de la ECHL. [...] Nous n’avons pas d’équipe affiliée dans la ECHL actuellement et l’opportunité de combler ce vide avec une concession à moins de 150 km du Centre Bell et de la Place Bell est très attrayante pour nous», avait-il écrit.

Or, le Tricolore a voulu tempérer le propos, lundi.

«Les détails spécifiques quant à une potentielle association n’ayant jamais encore été établis par les parties concernés, le Club de hockey Canadien n’émettra aucun autre commentaire à ce sujet. Pour cette raison, aucun membre de l’organisation du Canadien ne sera présent à la rencontre du 4 février prochain à Trois-Rivières. Le Club de hockey Canadien souhaite que la Ville de Trois-Rivières et ses conseillers prennent leur décision en fonction de l’état actuel des choses», a-t-il émis.