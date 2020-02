Joël Bouchard et le Rocket veulent goûter aux éliminatoires

Depuis l’arrivée du Rocket à Laval lors de la saison 2017-2018, l’organisation n’a jamais été en mesure de se qualifier pour les séries éliminatoires de la Ligue américaine de hockey (LAH).

La dernière fois qu’un club-école des Canadiens de Montréal s’est qualifié pour la danse printanière, c’était lors de la saison 2016-2017, alors que l’équipe était localisée à St. John’s, à Terre-Neuve.

Présentement au quatrième rang de la section Nord, le Rocket occupe la dernière place donnant accès au rendez-vous d’après-saison et le pilote de l’équipe, Joël Bouchard, a de grandes ambitions pour sa formation.

«L’objectif c’est de gagner la coupe toutes les années, a expliqué Bouchard, vendredi, lors de l’annonce qui confirmait la venue du match des étoiles de la LAH à Laval en 2020-2021. Ceci étant dit, il faut que je développe les gars dans un environnement gagnant. Évidemment on regarde le classement, on le sait, c’est très serré.»

Le Rocket possède seulement un point de priorité sur les Marlies de Toronto et quatre points de plus que les Devils de Binghamton, les Monsters de Cleveland et le Crunch de Syracuse. De ces équipes, seul le Crunch ne possède pas de match de priorité sur la troupe de Bouchard.

Au-dessus du Rocket, au troisième rang les Comets d’Utica ont six points d’avance et un match joué de plus que la formation lavalloise.

L’entraîneur-chef demeure tout de même les deux pieds sur terre. Il souhaite plus que tout que les joueurs qu’il a sous la main se développent pour atteindre leur plein potentiel.

«Pour moi l’important c’est que l’équipe performe, qu’elle joue de la bonne façon et que les joueurs continuent de progresser, pour qu’on puisse gagner des matchs. Gagner des matchs c’est justement un processus de développement et aussi de performance.»

«Ce n’est pas juste de dire : "On fait jouer tout le monde. On fait jouer n’importe qui", mais c’est de les mettre dans des environnements où ils vont être "challengés" pour être capable de sortir le meilleur d’eux-mêmes, mais de gagner toujours.»

Le Rocket poursuivra sa quête d’une première présence en éliminatoires, mardi, lors d’un match important contre les Comets, à la Place Bell.