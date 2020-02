Subban ne comprend pas ce qui se passe

Il fut une époque où P.K. Subban inscrivait son nom sur la feuille de pointage à un rythme régulier. Une époque où les statistiques qu’il compilait faisaient de lui un prétendant au trophée Norris. Or, depuis qu’il porte les couleurs des Devils, sa production est en chute libre.

Cette saison, il n’a inscrit que six buts et récolté 11 points en 51 rencontres. Il s’agit d’un rendement bien en deçà de celui maintenu lors de ses séjours à Montréal et Nashville.

Deuxième joueur le plus utilisé chez les Devils (21 min 46 s en moyenne par match), après Damon Severson, l’Ontarien n’a récolté que deux points (deux buts) à ses 11 derniers matchs. Entre le 5 novembre et le 18 décembre, il a traversé une séquence de 21 matchs sans obtenir le moindre point.

«Je n’ai pas eu beaucoup de ces saisons qui ont fait sourciller les gens. Mais cette saison est difficile, a reconnu Subban. Il y a des mauvais bonds, je n’ai pas toujours joué de chance. Mais je dois aussi prendre mes responsabilités.»

Entouré de trois journalistes de Montréal venus le rencontrer après l’entraînement de son équipe, le choix de deuxième tour du Canadien en 2017 s’est souvent perdu dans des réponses-fleuves au cours de ce long entretien d’une dizaine de minutes. En substance, on comprend qu’il est incapable de mettre le doigt sur les raisons de cet effondrement.

«Pourtant, je me sens bien. J’ai connu un bon été. Je suis arrivé au camp en très bonne forme», a-t-il soutenu.

«Beaucoup de choses à assimiler»

À sa défense, il faut dire que les Devils ne vont nulle part. À moins d’un miracle encore plus grand que celui que souhaite le Canadien, la troupe dirigée de façon intérimaire par le Québécois Alain Nasreddine ratera les séries éliminatoires pour la septième fois en huit printemps.

«J’ai toujours joué pour des équipes qui participaient aux séries, où il était clair qu’on allait y participer. Donc quand ces saisons de hauts et bas arrivent, ce n’est pas facile, a-t-il mentionné. On forme une jeune équipe. Ce n’est pas le jeu personnel qui compte, c’est la progression. J’achète ce qu’on fait comme équipe et je fais tout pour l’aider.»

Subban dispute sa dixième campagne dans le circuit Bettman. D’ici la Saint-Valentin, il atteindra le plateau des 700 matchs. Il a tout de même sorti la carte du joueur en apprentissage pour expliquer ce passage à vide.

«J’apprends à connaître mon rôle dans l’équipe. Au début, quand je suis arrivé, c’était un peu plus clair. Et quand il y a eu des changements [le DG et l’entraîneur-chef ont été congédiés en l’espace de quelques semaines], mon rôle a changé», a affirmé l’athlète de 30 ans.

«Sans compter que le hockey continue à évoluer. Ça fait beaucoup de choses à assimiler», a-t-il ajouté le plus sérieusement du monde.

Une question de fierté pour Subban

Bien qu’il ne soit pas celui qui a acquis Subban, Tom Fitzgerald, le directeur général des Devils maintenant en poste, doit souhaiter que son poulain suive des cours de rattrapage. Après tout, il reste deux autres saisons au contrat du défenseur. Il touchera 9 millions $ pour chacune d’elle.

Au-delà de l’aspect financier du sport, il y a la notion de fierté. On le sait, Subban est un athlète fier. Être plongé dans l’oubli à seulement 30 ans, après avoir remporté le trophée Norris et s’être retrouvé au sein des trois finalistes à deux autres occasions, ne l’intéresse pas.

«J’ai encore cette attente envers moi-même de faire partie des meilleurs défenseurs de la ligue et d’être dans les discussions pour le trophée Norris. Ça ne veut pas dire que je dois le gagner chaque année, mais je veux être dans la conversation. Je sais que je suis encore ce joueur», a-t-il martelé.

D’ailleurs, Subban soutient qu’il n’a pas encore atteint son plein potentiel.

«Il me reste un ou deux niveaux dans mon jeu que je n’ai pas encore atteints. Dans un sens, c’est positif, mais je dois me rendre là.»

Ce ne sont pas les Devils qui vont s’en plaindre.