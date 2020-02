Cayden Primeau rappelé d’urgence

Les Canadiens ont procédé aujourd’hui au rappel du gardien de but Cayden Primeau du Rocket de Laval (rappel d’urgence). Il rejoindra l’équipe ce soir au New Jersey.



Carey Price (symptômes grippaux) n’a pas accompagné l’équipe au New Jersey.

