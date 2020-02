«Ma partie préférée de l’année» - Jesperi Kotkaniemi

Le jeune Finlandais Jesperi Kotkaniemi a disputé une première partie avec le Rocket de Laval, samedi, dans un revers de 5-4 du club-école des Canadiens de Montréal face aux Senators de Belleville.

Dans la défaite, l’attaquant de 19 ans a amassé une aide.

«Évidemment, ce n’est pas ce que nous voulions (NDLR : une défaite). De mon côté, ce fut ma partie préférée de l’année, a confié Kotkaniemi après le match. Tout le monde me faisait confiance derrière le banc. Simplement aller sur la patinoire et sentir la confiance. Ça fait du bien.»

Son nouvel entraîneur, Joël Bouchard, a apprécié la performance de son nouveau joueur, même si, selon lui, il y avait des failles évidentes.

«Ce que j’ai aimé de KK c’est qu’il est investi, a souligné Bouchard après la rencontre. Il avait l’air content d’être ici. Il comprend qu’il faut qu’il joue. Et la discussion que l’on a eue ensemble est que s’il ne joue pas beaucoup et qu’il a peur de faire des erreurs parce que la réalité de la Ligue nationale, c’est une ligue qui ne pardonne pas. S’il a de la misère à jouer ici, il ne sera pas meilleur quand il va conduire 15 minutes au sud. C’est la vraie vie.

«Ce n’est pas plus facile la Ligue nationale. Pour lui, d’être capable de jouer essais et erreurs et il y a quelques jeux où je suis allé le voir et je lui ai dit qu’il ne pouvait pas faire ça. Si tu fais ça dans la Ligue nationale, Claude ne te fera plus jouer.»

En 36 matchs avec le CH en 2019-2020, «KK» n’avait amassé que huit points, dont six buts.

Kotkaniemi a été cédé au Rocket, la veille.

