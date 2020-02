La frustration des joueurs des Canadiens est palpable

Brendan Gallagher riait jaune dans le vestiaire après le revers de 4-3 des Canadiens de Montréal contre les Blue Jackets de Columbus, dimanche au Centre Bell.

Des rires las ont entrecoupé les réponses de l’attaquant des Canadiens aux représentants des médias. Visiblement, Gallagher aurait voulu que son équipe complète sa remontée dans les dernières minutes de jeu.

«Ce sont ces matchs serrés que nous devons trouver moyen de gagner, a-t-il déploré. On a cru jusqu’à la fin que c’était possible. On y croit toujours.

Y croire... malgré une situation fort précaire. Une première participation du CH en séries depuis 2017 devient de plus en plus improbable. La formation montréalaise est coincée à 10 points des Hurricanes de la Caroline et d’une place en éliminatoires.

N’eut été de l’erreur de Shea Weber qui a mené au but des Blue Jackets dans un filet désert, le Tricolore aurait possiblement eu une chance de réduire cet écart à seulement huit points. Les Jackets ont fait 4-2 grâce à ce but, puis le CH a marqué pour se donner un peu d’espoir. En vain.

Gallagher a refusé de blâmer son capitaine.

«Quand tu retires ton gardien, tu sais que tu es en difficulté. C’est un jeu désespéré», a-t-il souligné.

Le numéro 11 a raté 10 rencontres en janvier en raison des symptômes de commotion cérébrale. Depuis le retour du fougueux ailier, les Canadiens ont dominé les Sabres de Buffalo, puis les Panthers de la Floride, avant de s’incliner devant Columbus.

«Gally» a 34 points, dont 17 buts, en 43 matchs ctte saison.